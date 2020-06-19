Лукашенко банкирам: никаких бонусов, премий, это касается особенно этого года

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске поднял вопрос функционирования предприятий и их кредитной поддержки со стороны банков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Функционирование предприятий и их кредитная поддержка со стороны банков, особенно по крупным, системным организациям, где большая численность занятых и которые пострадали из-за коронавируса, - это меня волнует прежде всего", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко спросил, что с экспортерами, как идут выполнение обязательств и работа с валютной выручкой. В марте, апреле и мае были отдельные жалобы предприятий, что банки снижают лимиты перекредитования (гасится кредит, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму). "Я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в Белгазпромбанке. Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда - мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты", - заметил в связи с этим глава государства, обращаясь к руководителю Нацбанка Павлу Каллауру.

Кроме того, продолжил Президент, ухудшаются условия по новым займам - растут проценты. Предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года. "Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович (Каллаур) публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года", - акцентировал внимание белорусский лидер.-0-