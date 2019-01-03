Лукашенко: беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с тревогой и напряжением следили за ходом поисково-спасательных работ в городе Магнитогорске. Эта беда, пришедшая накануне Нового года, не оставила равнодушных среди белорусов, и все мы склоняем голову в память о жертвах страшной трагедии. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в соболезновании, направленном Президенту России Владимиру Путину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всему братскому народу России самые искренние и глубокие соболезнования, передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - подчеркнул глава государства.-0-