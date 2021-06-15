Лукашенко: Беларусь активно участвует в различных механизмах деятельности ШОС

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова по случаю 20-летия со дня образования ШОС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За время существования организация успешно зарекомендовала себя на международной арене, став полноправным участником ключевых мировых процессов, - говорится в поздравлении. - В наши дни ШОС принимает участие в разрешении вопросов любой сложности глобальной повестки дня. Значительна роль организации в обеспечении региональной безопасности, восстановлении мировой экономики, развитии культурных и научных связей. В сложное время борьбы с пандемией именно Шанхайская организация сотрудничества стала образцом сплоченности и взаимовыручки".

Глава государства отметил: "Полностью разделяя принцип "шанхайского духа" с момента подключения к деятельности ШОС, Беларусь активно участвует в ее различных механизмах. Наши инициативы по развитию продовольственной безопасности, информационных технологий, транспортных перевозок уже нашли применение в государствах-участниках".

Александр Лукашенко подчеркнул, что, занимая стратегически важное положение между Европой и Азией, наша страна готова органично дополнить сотрудничество в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал, а также наработанный опыт многосторонней дипломатии.-0-