Лукашенко: Беларусь будет и в дальнейшем поддерживать усилия Палестины по мирному развитию

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь будет и в дальнейшем поддерживать усилия Палестины по мирному развитию. Убежден, что в будущем мы сможем реализовать в полной мере потенциал двустороннего сотрудничества в экономической, политической и других сферах на благо белорусского и палестинского народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу крепкого здоровья, плодотворной деятельности и осуществления всех планов, а жителям Палестины - счастья и благополучия.-0-