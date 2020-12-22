Лукашенко: Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало - страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко о "гонке вакцин": к сожалению, вопрос здоровья людей переходит в сугубо коммерческую плоскость