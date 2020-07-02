Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил о советской эпохе, которая, заметил он, дала белорусам возможность впервые в своей истории построить легитимное государство - республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном. "Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами, исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам это ни стоило", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что суверенитет и независимость - это самое дорогое, что есть у любого народа. "Они дорого стоят. И если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, - нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что на республиканских референдумах в 1990-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня Независимости, сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. "Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства - Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления. "Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск. Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала, если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированные, основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа", - добавил Президент.-0-

Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет Глава государства подчеркнул, что День Независимости - главный государственный праздник - стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

Лукашенко: сегодня мало подхватить историческое знамя Победы - настало время защитить его честь "Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: попытки дискредитировать поколение победителей будем расценивать как посягательство на суверенитет "Сегодня важно не только сохранить, но и придать гласности все архивные фонды. Это пакет контраргументов, который поможет будущим поколениям белорусов сохранить героическое наследие своей страны", - заявил Президент.

Истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности - Лукашенко "Вспоминая героев войны, мы всегда говорим об их мужестве и готовности отдать жизнь за Родину. И понимаем, что испытания Великой Отечественной войны пробудили в народе невиданные ранее силы. Но взрастила их многовековая история несвободной жизни наших далеких предков", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада "Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем", - сказал Александр Лукашенко.