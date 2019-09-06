Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа-США

6 сентября, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа-США. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это в сегменте (легкой атлетики. - Прим. БЕЛТА) круче, чем Европейские игры", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в свое время просил руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ доверить Беларуси проведение этих состязаний. "Я его попросил, потом думаю: не дадут нам при такой политизации... А они отдали нам проведение этого матча. Не каждой стране выпадает такая честь. Любая страна готова принять такой матч - Европа-США. Поэтому мы гордимся тем, что нам разрешили его провести", - сказал Президент.

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