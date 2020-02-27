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27 февраля 2020, 12:04

Лукашенко: Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения

Александр Лукашенко и Михаил Мясникович
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович

27 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил белорусский лидер.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: "наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

Лукашенко о стратегии евразийской интеграции до 2025

"Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции", - подчеркнул глава государства.Читать далее

О нехватке в ЕАЭС заявленных свобод

"Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему - пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться", - заявил белорусский лидер. Читать далее

О важности заняться в ЕАЭС фундаментальной интеграцией

"Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться - три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Кыргызстан и Армения", - сказал глава государства.Читать далее

О белорусско-российских отношениях

Александр Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Глава государства считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде. "Это не только с нами. Просто то, что происходит с Беларусью, - это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации. - Прим. БЕЛТА) и Президенту России передали все, что пишут о Беларуси, белорусском Президенте и так далее. Но ладно, это их дело", - отметил белорусский лидер.-0-

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Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

По итогам встречи:

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 маяЗаседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая
Об этом сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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"В стратегии очень большой блок конкретных вопросов. В этом отличие от всех предыдущих документов, которые приняты в ЕАЭС. Стратегия предполагает устранение барьеров и препятствий во внутренней торговле", - отметил Михаил Мясникович.

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"Беларусь не только в год председательства, а всегда демонстрировала и, как сказал Президент, будет и в дальнейшем демонстрировать конкретный вклад в развитие интеграции государств", - подчеркнул Михаил Мясникович.

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