Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие в восстановлении Сирии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником - Днем эвакуации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул: "Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе".

Белорусский лидер пожелал Башару Асаду хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия.-0-