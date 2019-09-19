Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА

19 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, который впервые посещает Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос проведения Суперкубка УЕФА, и если Минск будет определен местом его организации, то страна сделает все возможное, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне. "Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента", - заверил глава государства.

Президент УЕФА: Беларусь способна организовать Суперкубок на высоком уровне В Беларуси проводились международные соревнования по футболу различного уровня, в том числе турниры развития УЕФА среди юношей и девушек до 15, 16, 17 и 19 лет, чемпионаты Европы среди девушек до 17 и 19 лет. Страна подавала заявки на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года, Суперкубка УЕФА 2020 и 2021 годов.

Александр Лукашенко поблагодарил за ту помощь, которую УЕФА оказывал и оказывает самому массовому и популярному виду спорта в Беларуси - футболу. "Мы надеемся, что с избранием вас руководителем союза наши отношения, контакты гораздо увеличатся и у нас будет полное взаимопонимание по всем вопросам. Хотя не могу пожаловаться и пенять на прошлые времена, что у нас были какие-то проблемы", - отметил глава государства.

"УЕФА всегда отзывался на наши просьбы и всегда помогал нам, особенно детскому спорту, и никогда мы не слышали со стороны союза какого-то упрека в наш адрес, что мы не целевым образом использовали деньги, что мы не помогали детям, не помогали футболу", - продолжил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко заверил, что так будет и впредь.

Наряду с этим Президент обратил внимание: "Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз европейских футбольных ассоциаций в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента".

Президент УЕФА заявил о новом этапе сотрудничества с Беларусью Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава государства также отметил, что ему приятно встречаться с Александером Чеферином, представляющим его любимый вид спорта.

Словенский футбольный функционер Александер Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, а затем в феврале 2019-го был переизбран на новый четырехлетний срок. Одним из главных пунктов в его президентской программе является активное инвестирование в развитие массового и женского футбола.

УЕФА основан в 1954 году и представляет собой управляющую футбольную организацию на европейском континенте, одну из шести конфедераций Международной федерации футбола (ФИФА). Союз европейских футбольных ассоциаций объединяет 55 европейских федераций. Его штаб-квартира расположена в швейцарском городе Ньон.

Сотрудничество Беларуси с УЕФА осуществляется через ассоциацию "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), которая является членом союза с 1993 года.

В Минске в 2019 году впервые в истории белорусского футбола прошла конференция УЕФА по массовому футболу, в которой приняли участие около 200 человек из 55 стран Европы

Декларация о заинтересованности в проведении Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 годов была подана в УЕФА Белорусской федерацией футбола 20 июня 2019 года.-0-

Президент УЕФА заявил о новом этапе сотрудничества с Беларусью Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.