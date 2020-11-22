Лукашенко: Беларусь готова протянуть руку помощи Ливану путем участия в кооперационных проектах

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ливана Мишеля Наима Ауна и граждан этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что, несмотря на нынешние обстоятельства по ограничению контактов из-за эпидемиологических причин, отношения между Минском и Бейрутом имеют существенный потенциал. Считаю, что пришло время объективно оценить результаты совместной работы и завершить выполнение всех предыдущих договоренностей", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова протянуть руку помощи ливанским друзьям в преодолении существующих сложностей путем поставки продукции своего производства, участия в проектах промышленной кооперации, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.-0-