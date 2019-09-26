Лукашенко: Беларусь готова рассмотреть любые просьбы по содействию урегулированию конфликта в Украине

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова рассмотреть любые просьбы по содействию урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что не важно, как назовут то качество, в котором выступает Беларусь, - миротворцы или посредники. "Главное, чтобы это было надо вам и другим, которые вовлечены в этот конфликт. Скажу откровенно: чтобы это было надо нам, вам и россиянам, если говорить о славянском единстве", - сказал он.

Что касается предложений и просьб, с которыми можно обращаться к Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что это дело вовлеченных в конфликт сторон. "Вы можете прийти, но имейте в виду сразу, что есть тут и более сильная сторона. Захочет ли она? Если вы договоритесь с россиянами, и там доверия нет (аксиома - тогда вводится новая сила, ищут посредников), и вы сочтете, что белорусы могут сыграть свою роль и оказать какую-то посильную помощь, пожалуйста, мы готовы рассмотреть любые просьбы", - заявил глава государства.-0-