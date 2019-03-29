Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поблагодарил австрийскую сторону за вклад в сближение Беларуси с Европейским союзом. "Нельзя центр Европы отстранять от тесного сотрудничества Европейского союза с нашей страной. Мы готовы на это сотрудничество, но вы очень правильно сказали: всегда надо учитывать национальные интересы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент рассказал Себастьяну Курцу, что внимательно прочел его статью в газете Die Welt и ему понравилась точка зрения канцлера на развитие Европы. "Она смелая, решительная. Но в то же время это точка зрения на развитие Европы, которое сегодня возможно. С такой Европой, которую вы видите сегодня и завтра, мы готовы сотрудничать по всем направлениям", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что поддерживает озвученные в газете предложения Себастьяна Курца относительно более самостоятельной деятельности национальных правительств в Европейском союзе. По мнению канцлера, ЕС должен заниматься в первую очередь внешней политикой, обороной, а не внутренними делами отдельных стран. "Этот абсолютно правильно", - считает Президент.

"Но самое главное, в чем я согласен с вами, - это принятие решений. Вы часто в былые времена критиковали нас за слишком серьезную бюрократию. Но то, что творится в Европейском союзе сейчас, это просто из области некой комедии. Решения в современном мире надо принимать очень быстро, и решения должны быть смелыми, о чем вы говорите в этой статье", - добавил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что категорически против распада Европейского союза и его ослабления. "Я исхожу из прагматичной зрения. Европейский союз - это сегодня одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах - Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия. Очень будет сложно, все-таки четверть мирового производства. Поэтому Европейский союз надо сохранять. Естественно, Европу, Европейский союз надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала", - убежден Президент.

Александр Лукашенко добавил, что в политической сфере в белорусско-австрийских отношениях нет никаких проблем. "Наши с руководством Австрии взгляды по международной повестке дня в основном схожи, мы здесь не имеем противоречий - ни по вопросам развития нашего европейского региона, ни мира в целом", - констатировал глава государства.

Себастьян Курц ранее дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии - в 2015 и 2017 годах.

Товарооборот Беларуси с Австрией в 2018 году составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - изделия из недрагоценных металлов, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают инвестиционные товары (в основном машины и оборудование), лекарства, вакцины. Экспорт услуг в Австрию (78% приходится на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн.

Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено $296,7 млн инвестиций. Ведется проработка новых инвестпроектов с участием компаний "Кроноспан", "А1 Телеком Австрия Групп" и "Ленцинг" (производство вискозного шпательного волокна) на общую сумму свыше $500 млн.

В Беларуси зарегистрировано 83 предприятия с австрийским капиталом (48 совместных предприятий и 35 иностранных), а также 20 представительств австрийских организаций. В Австрии работают представительство ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и три торговые компании - "БЕЛМЕТ Хандельсгезельшафт" и "РМЗ Фертрибсгезельшафт" (обе с участием ОАО "БМЗ"), "СолТрэйд" (ОАО "Беларуськалий").

Договорно-правовая база между Беларусью и Австрией насчитывает 16 соглашений.-0-

Курц рассчитывает на визит Лукашенко в Австрию в течение следующего полугодия "Я очень рад тому, что в течение следующего полугодия Вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.