Лукашенко: Беларусь готова совместно с Украиной развивать сеть автомобильных дорог

26 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь готова совместно с Украиной развивать сеть автомобильных дорог, если будут разработаны экономически обоснованные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что основные трассы, проходящие через Беларусь, находятся в хорошем состоянии. Отдельные реконструируют, в частности дорогу из Минска в Вильнюс. Этот проект реализуется при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. "Хотим проложить дорогу по югу из Гомеля на Брест параллельно границе Украины, километрах в 200-300 от нее, - рассказал Александр Лукашенко. - Там есть дорога, но она не для большого потока. Мы могли бы из Китая, Казахстана, России по южной части направить грузопоток по этой дороге". Реализация проекта планируется в рамках государственно-частного партнерства.

"У нас сеть дорог приличная, но хотим добавить еще три-четыре направления", - сказал Президент. По его словам, если будут экономически обоснованные маршруты из Украины через Беларусь, наша страна готова "хоть завтра прорабатывать и вкладывать деньги". Тем более что Беларусь обладает опробованной современной технологией строительства дорог, есть профессиональные, обученные кадры в этой отрасли. Белорусские дорожно-строительные организации уже имеют успешный опыт по реконструкции и модернизации трасс в Украине.-0-