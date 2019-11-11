Лукашенко: Беларусь и Ангола имеют существенный потенциал для расширения связей и контактов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наши страны имеют существенный потенциал взаимодействия в разных отраслях и могут значительно расширить связи и контакты между государственными учреждениями, деловыми кругами, деятелями науки и культуры", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Жоау Лоуренсу крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а жителям Анголы - мира и благополучия.-0-