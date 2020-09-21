Лукашенко: Беларусь и Армения нацелены на эффективное партнерство во всех областях

Армен Саркисян и Александр Лукашенко. Фото из архива

21 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В поздравлении Армену Саркисяну говорится, что, опираясь на прочные традиции дружбы и принципы взаимовыгодного партнерства, Беларусь и Армения последовательно наращивают политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

"Наши страны связывают прочные дружественные отношения, взаимная нацеленность на развитие конструктивного политического диалога и эффективного партнерства во всех областях", - отметил Александр Лукашенко в поздравлении Николу Пашиняну.

Президент Беларуси высказал убежденность, что дальнейшая совместная работа позволит обеспечить положительную динамику двусторонних торгово-экономических связей, реализацию новых взаимовыгодных проектов и раскрытие потенциала сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.-0-