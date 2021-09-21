Беларусь и Армения смогли не только сохранить, но и упрочить двусторонние связи

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил, что за годы суверенитета Беларусь и Армения смогли не только сохранить, но и упрочить многоплановые и взаимовыгодные двусторонние связи.

"Убежден, что исторически сложившиеся между Беларусью и Арменией отношения дружбы, тесные межличностные контакты, эффективное сотрудничество в рамках интеграционных форматов будут и впредь являться надежным фундаментом для доверительного и конструктивного политического диалога, реализации перспективных экономических и гуманитарных проектов на благо народов двух стран", - говорится в поздравлении Армену Саркисяну.

В поздравительном послании Николу Пашиняну Александр Лукашенко констатировал, что многолетнее плодотворное партнерство между Минском и Ереваном неизменно характеризуется уважением и обоюдным стремлением к углублению традиционно дружественных и доверительных отношений. "Уверен, что при вашей активной поддержке Беларусь и Армения смогут в полной мере реализовать значительный потенциал двустороннего сотрудничества, обогатив его новыми примерами успешного взаимодействия, отвечающего интересам наших народов", - подчеркнул Президент.-0-