Лукашенко: Беларусь и Чехия имеют в активе богатую историю успешного взаимодействия в различных областях

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Чехии Милоша Земана с национальным праздником - Днем образования независимого чехословацкого государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наши страны имеют в своем активе богатую историю успешного взаимодействия в различных областях, - говорится в поздравлении. - В сегодняшних непростых обстоятельствах мы должны сохранить разносторонние связи по линии правительственных структур, органов местного управления, организаций и предприятий".

Глава государства выразил убежденность, что доверие, солидарность и решительность в защите согласия и стабильности в обществе помогут преодолеть все трудности. "Приглашаю к конструктивному диалогу в целях поддержания экономических проектов, научно-технического сотрудничества, образования и туризма", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Милошу Земану крепкого здоровья, осуществления профессиональных и жизненных планов, дружественному чешскому народу - мирного неба и благополучия.-0-