Лукашенко: Беларусь и Италия накопили бесценный опыт взаимодействия, который важно сохранить

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Современная история дружественных отношений между нашими странами насчитывает почти три десятилетия. За это время накоплен бесценный опыт взаимодействия правительств, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, благотворительных инициатив и обычных граждан", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что сегодняшняя действительность требует от стран решительных шагов для сохранения совместного достояния через осуществление реальных проектов экономического и гуманитарного характера.-0-