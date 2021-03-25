Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений. Еще больший толчок двустороннему взаимодействию может придать визит в Беларусь Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень многого мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации, - подчеркнул глава государства. - Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать".

"Было бы неплохо, если бы визит Президента Казахстана в Беларусь, отложенный из-за пандемии, состоялся. Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений", - добавил Александр Лукашенко.

Обращаясь к послу, Президент выразил надежду, что Аскар Бейсенбаев будет крепкой опорой для развития двустороннего сотрудничества. "Очень надеюсь, что вы долго-долго будете работать на ниве белорусско-казахстанского сотрудничества, - продолжил глава государства. - Очень рассчитываю, что мы с вами еще немало сделаем во благо двух наших народов".

В свою очередь Аскар Бейсенбаев передал главе белорусского государства приветствия и наилучшие, дружественные пожелания от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего Президента Касым-Жомарта Токаева.

"Казахстан и Беларусь являются дружественными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной. Хотел бы выразить вам огромную благодарность. 2020 год был непростым, год борьбы с пандемией, когда все страны самоизолировались, а со стороны Беларуси мы видели большую дружескую помощь", - сказал посол. Особые слова благодарности он адресовал компании "Белавиа" за сохранение авиасообщения в начальный период пандемии, что помогло организовать возвращение на родину многих граждан Казахстана.

По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров страны. По итогам 2020 года товарооборот Беларуси и Казахстана составил $847,9 млн (92,2% к уровню 2019-го), в том числе белорусский экспорт - $747,1 млн (97,6%), импорт - $100,8 млн (65,1%). Среди основных позиций экспорта в Казахстан - тракторы, мясо-молочная продукция, сахар, комбайны, мебель, лекарственные средства. Из Казахстана завозились каменный уголь, нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы, необработанный цинк, ферросплавы, металлопродукция.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 субъектов, созданных с участием белорусского капитала, а также свыше 170 субъектов дилерской сети. Функционируют семь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования, в том числе МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаш" и "Бобруйскагромаш".

В настоящее время стороны готовят межправительственный план мероприятий по развитию торгово-экономического сотрудничества на 2021-2022 годы.-0-