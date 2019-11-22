Лукашенко: Беларусь и Ливан имеют существенный потенциал сотрудничества в политике и экономике

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ливана Мишеля Наима Ауна и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что наши государства имеют существенный потенциал двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Совместными усилиями мы сможем значительно активизировать взаимодействие на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мишелю Наиму Ауну здоровья и успехов во всех делах, скорейшего установления гражданского согласия и стабильности в стране, а ливанцам - благополучия и процветания.-0-