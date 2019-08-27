Лукашенко: Беларусь и Молдова продолжат интенсивный и конструктивный межгосударственный диалог

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что многоплановое и плодотворное сотрудничество двух стран опирается на прочные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.

"Большую роль в углублении тесного партнерства играет ваше личное внимание к развитию всесторонних связей с Республикой Беларусь, - говорится в поздравлении. - Убежден, что интенсивный и конструктивный межгосударственный диалог будет продолжен в интересах роста благосостояния белорусского и молдавского народов".

Александр Лукашенко пожелал Игорю Додону крепкого здоровья, успехов и вдохновения для новых свершений, а жителям братской Молдовы - мира и счастья.-0-