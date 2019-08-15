Лукашенко: Беларусь и Республика Корея продолжают углублять плодотворное взаимодействие

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником - Днем Освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наши страны продолжают углублять плодотворное взаимодействие в области высоких технологий, науки и культуры, стремятся к динамичному развитию торгово-экономических отношений", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что дальнейшее укрепление межкорейского диалога и усилия Республики Корея по установлению мира и доверия в регионе позволят определить новые возможности для расширения конструктивного сотрудничества между Минском и Сеулом.-0-