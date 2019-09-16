Лукашенко: Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. В этой связи глава государства поинтересовался, какие шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации потерь.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с Президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Президент.

В ГТК рассчитывают, что в целом по итогам года поступления превысят прошлогодний показатель. Значит, отметил глава государства, удалось найти направления, которые позволили компенсировать потери. "Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр, - подчеркнул он. - Мы, конечно, будем искать и по линии "Белнефтехима" выход из этого положения. Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней".

Александр Лукашенко поинтересовался итогами работами таможенных органов в текущем году, выполнением поставленных задач и планами на перспективу. "Таможня - это в большой степени зеркало экономики, особенно для экспортно ориентированной страны. Хотелось бы узнать ваше видение, какова сейчас ситуация, выполняете ли вы доведенные планы по таможенным пошлинам. Знаю, что у вас небольшое отставание. Что мы будем иметь на конец года?" - спросил Президент.

Главе государства было доложено, что таможенная служба в целом выполняет задачи по обеспечению наполнения республиканского бюджета, созданию необходимых условий для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, расширению международного сотрудничества.

"На сегодняшний день мы констатируем увеличение количества потоков, которые идут через наши участки границы. Это стало возможным благодаря тому, что расширяется инфраструктура, используются информационные технологии, - сказал Юрий Сенько. - Мы создаем условия, и через нас едут. У нас оформляется около 6 тыс. грузовиков ежесуточно, легкового транспорта - 17 тыс. Ежесуточно пересекают границу 73 тыс. физических лиц".

За январь-август 2019 года в республиканский бюджет поступило Br5,94 млрд платежей, контролируемых ГТК, что на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты стал проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли. По другим платежам, контролируемым ГТК, рост сохраняется. Ожидается, что по итогу 2019 года в бюджет поступит Br8,7 млрд (плюс 3,9% к уровню 2018-го).

Общее количество правонарушений, выявленных таможенными органами, за 8 месяцев увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22,5 тыс. до 31 тыс.). Возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (62).

По выявленным таможенными органами фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов возбуждено 12 уголовных дел, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Совместно с органами госбезопасности перекрыт канал поставки оружия, составных частей к нему и боеприпасов из Украины в Литву и далее в Россию через территорию Беларуси.-0-