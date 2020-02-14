Лукашенко: Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам продолжится

14 февраля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам продолжится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. "Чисто экономические вопросы по интеграции", - пояснил Президент.

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