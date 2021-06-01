Лукашенко: Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определенные силы и давить на нас, и у Президента Путина, и у меня есть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам".-0-