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10 сентября 2020, 11:35

Лукашенко: Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко
Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все - и посольство России, и наша страна - живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были достигнуты очень хорошие договоренности. "Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с Президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - отметил глава государства.

В конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заявил, что это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов. "Там будут представители регионов России и Беларуси. Это же не просто мы собрались там, что-то показали, сами показались и на этом все. Нет. Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий, - подчеркнул он. - Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, нам не надо терять ту динамику, которую мы наметили".

Президент также выразил благодарность послу за его деятельность в Беларуси и организацию работы российских СМИ в Беларуси. "Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы. Дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет", - заявляет глава государства.

Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев

Дмитрий Мезенцев рассказал, что несколько дней назад общался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. И она, отметил посол, придает огромное значение региональному сотрудничеству между Беларусью и Россией. "Готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации. Минск подхватывает эстафету Петербурга, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашений - ради людей, предприятий, бизнес-объединений, агрогородков - на $500 млн. Это же не абстрактные цифры, а дополнительный объем в товарообороте, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах", - обратил внимание дипломат.

Пользуясь случаем, Дмитрий Мезенцев также поздравил главу государства с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года. "Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - заявил он.

О торговом сотрудничестве

В 2019 году товарооборот между Беларусью и Россией составил $35,5 млрд, при этом белорусский экспорт сложился на уровне $13,5 млрд, импорт достиг $22 млрд. В январе-июле этого года объемы торговли снизились до $15,8 млрд (почти 80% к январю-июлю 2019 года). Белорусский экспорт упал до $7,15 млрд (93,4%), но больше пострадал импорт - Россия продала Беларуси товаров на $8,65 млрд (71,2%).

Продолжил падение и экспорт белорусских услуг. В 2019 году он составил $2,95 млрд (95,3% к уровню 2018 года), в январе-июне этого года он сократился до $1,15 млрд (83,6% к аналогичному периоду 2019 года).

Основу белорусских поставок сформировали продажи сыров и творога, сливочного масла, грузовых автомобилей, сгущенного и сухого молока, сливок, тракторов и седельных тягачей, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, пластмассовой тары, мяса, мебели.

Из России в Беларусь импортируются преимущественно сырая нефть, включая газовый конденсат, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, легковые автомобили, отходы и лом черных металлов, специфические товары, плоский прокат из нелегированной стали горячекатаный и плакированный, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, соевые бобы, аппаратура связи и части к ней.

О межрегиональном взаимодействии

У Беларуси соглашения о сотрудничестве заключены с 71 российским регионом. Действует около 400 соглашений о побратимских связях между областями, районами, городами Беларуси и субъектами, муниципальными образованиями России. Создано 60 межрегиональных советов (рабочих групп) по сотрудничеству с регионами России, заседания которых проводятся ежегодно.

За январь-июль в десятку лидеров по импорту товаров из Беларуси вошли Московская область и Москва, Смоленская область, Санкт-Петербург, Брянская область, Республика Татарстан, Калининградская, Ленинградская, Ростовская и Свердловская области. На их долю пришлось 73,4% белорусского экспорта в Россию.

Среди 10 крупнейших российских поставщиков товаров в Беларусь - Смоленская, Московская и Тюменская области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Калужская и Самарская области, Республика Башкортостан, Оренбургская область. Их доля составила 69% российского импорта.

В 2019 году белорусские делегации совершили 108 визитов в российские регионы, делегации субъектов России 71 раз посещали Беларусь. В этом году, несмотря на снижение деловой активности и введение ограничений из-за распространения коронавируса, в январе-августе белорусские делегации совершили 16 визитов в российские регионы, а Беларусь посетили семь делегаций из России. Состоялось 11 заседаний двусторонних рабочих групп с Архангельской, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курской, Ленинградской, Оренбургской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областями.-0-

По итогам встречи

Мезенцев: межрегиональные связи - особый пласт отношений Беларуси и РоссииМезенцев: межрегиональные связи - особый пласт отношений Беларуси и России
Российский дипломат подчеркнул: во время разговора большое внимание было уделено предстоящему Форуму регионов Беларуси и России, намеченному на конец сентября в Минске и Минской области.

Мезенцев: Россия и Беларусь вместеМезенцев: Россия и Беларусь вместе
Дипломат назвал очень успешными совсем недавно состоявшиеся в Минске переговоры глав правительств двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина, членов правительства.

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