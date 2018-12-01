Лукашенко: Беларусь и Румыния продолжат демонстрировать положительные результаты сотрудничества

1 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Румынии Клауса Йоханниса с Национальным днем и 100-летием Великого объединения этой страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Взаимная заинтересованность и основанный на принципах уважения и доверия системный диалог между нашими государствами придали значительный импульс развитию двусторонних отношений в последние годы", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убежденность, что Беларусь и Румыния продолжат демонстрировать положительные результаты многопланового сотрудничества.-0-