Лукашенко: Беларусь и Таджикистан развивают сотрудничество на принципах дружбы, уважения и доверия

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и жителей этой страны с Днем Государственной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Руководствуясь принципами дружбы, уважения и доверия, наши страны динамично развивают сотрудничество по всем направлениям. Активно продвигается политической диалог, успешно реализуются перспективные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях, расширяется конструктивное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что партнерские отношения между Беларусью и Таджикистаном будут и далее укрепляться на благо народов обеих стран.-0-