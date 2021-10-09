Лукашенко: Беларусь и Уганда могут эффективнее задействовать потенциал двусторонней торговли

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Уганды Йовери Мусевени с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь придает важное значение развитию сотрудничества с Угандой по ряду направлений. Традиционно дружественные отношения и взаимодополняемость экономик наших государств позволяют эффективнее задействовать потенциал двусторонней торговли", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что совместными усилиями Беларусь и Уганда смогут реализовать проекты в отраслях машиностроения и сельского хозяйства, а белорусские товары и техника хорошо послужат на благо экономики и граждан Уганды.-0-