Лукашенко: Беларусь и Узбекистан стремятся к разностороннему развитию диалога

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Узбекистана есть взаимное стремление к разностороннему развитию диалога. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Узбекистан всегда связывало нечто большее, чем просто дружественные отношения. Это симпатия, основанная на присущих нашим народам трудолюбии, любви к земле, стремлении к миру и созиданию, - сказал Александр Лукашенко. - У нас насыщенная повестка, много сопутствующих мероприятий, связанных с нынешним визитом: первый в истории Форум регионов по предложению Президента Узбекистана, Дни узбекской культуры, национальная выставка вашей страны. Такая разноплановая программа является ярким подтверждением взаимного стремления к разностороннему развитию диалога".

Президент подчеркнул, что расширение прямых экономических и гуманитарных контактов между областями, предприятиями, гражданами обеспечит качественное укрепление межгосударственных связей. Александр Лукашенко напомнил, что по итогам его прошлогоднего визита в Ташкент была утверждена дорожная карта по развитию сотрудничества между странами. В этот документ вошло более 150 мероприятий, затрагивающих сферы промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, транспорта, образования. По его словам, подписанные тогда во время визита соглашения (всего 19 документов) вступили в силу и выполняются.

"Уверен, сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием", - заявил глава государства.-0-