Лукашенко: Беларусь и Венгрия развивают конструктивные отношения в атмосфере открытости

20 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Между Республикой Беларусь и Венгрией в атмосфере открытости и партнерства развиваются конструктивные отношения, страны оказывают взаимную поддержку на международной арене", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что дальнейшее углубление насыщенного конкретным содержанием сотрудничества отвечает национальным интересам двух государств, содействует укреплению стабильности и безопасности в Европейском регионе.-0-