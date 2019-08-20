Лукашенко: Беларусь и Венгрия развивают конструктивные отношения в атмосфере открытости

20 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Между Республикой Беларусь и Венгрией в атмосфере открытости и партнерства развиваются конструктивные отношения, страны оказывают взаимную поддержку на международной арене", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что дальнейшее углубление насыщенного конкретным содержанием сотрудничества отвечает национальным интересам двух государств, содействует укреплению стабильности и безопасности в Европейском регионе.-0-
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