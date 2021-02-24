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24 февраля 2021, 07:00

Лукашенко: Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией

Фото Flickr.com
Фото Flickr.com

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени Республики Беларусь и себя лично поздравил народ Эстонии с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

"Появление в прошлом веке на политической карте мира самостоятельного эстонского государства дало начало его новейшей истории. Самоопределение - это не только привлекательные перспективы, но и ответственность за судьбу своего народа. Оно демонстрирует зрелость и несокрушимую веру в будущее для потомков", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Минск и Таллин более четверти века находятся в новых реалиях, которые создали дополнительные возможности для предприятий, учреждений и простых людей. "Вместе с тем годы независимости не лишили нас всего ценного и необходимого, что было накоплено многими поколениями наших соотечественников, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией, эффективное использование человеческого потенциала и уникального опыта многолетней совместной работы. Сегодня в первую очередь мы должны взаимодействовать для безопасности в регионе и уверенности в завтрашнем дне для наших детей. Белорусы всегда были и останутся вашими добрыми соседями, готовыми вместе обеспечивать достижение такой важной цели".

Глава белорусского государства пожелал всем гражданам Эстонии успехов, мира и благополучия.-0-

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Лукашенко поздравления сотрудничество Эстония
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