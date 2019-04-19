Лукашенко: Беларусь - крепчайшая нить в полотне Шелкового пути

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - крепчайшая нить в полотне Шелкового пути. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что Китайская Народная Республика - важнейший стратегический партнер Беларуси. Взаимодействие двух стран вошло в новую эпоху - с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. Эта тема будет обсуждаться на следующей неделе во время визита белорусского лидера в Китай.

Беларусь сегодня играет важную роль в реализации международной инициативы Китая. "Беларусь - крепчайшая нить в полотне Шелкового пути!" - подчеркнул глава государства.

По словам Президента, Беларусь также стремится к тому, чтобы одной из опор ее внешней торговли, сопоставимой с Евразийским экономическим союзом, стал Евросоюз. "Сегодня мы, возможно, как никто другой в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза и его укреплении, но не разрушении. Но хочу, чтобы европейцы еще раз услышали: для нас одной из ключевых, фундаментальных, составляющих прав человека, безопасности страны была и остается социально-экономическая сфера, благосостояние народа", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Белорусский лидер глубоко убежден, что "в нестабильном обществе, где зашкаливают бедность и преступность, где разгул террора, базовые права и свободы человека не могут быть обеспечены по определению".

Выстраивается конструктивный диалог с Соединенными Штатами Америки. "Да, у нас есть отдельные разногласия, но мы готовы искать точки соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес", - обозначил позицию Беларуси глава государства.

В направлении так называемой дальней дуги наращивается сотрудничество со странами Латинской Америки. "Мы активны на Ближнем Востоке, а в последнее время в Африке, Азии, где партнерство с рядом государств без преувеличения приобрело полномасштабный характер. Тем более что политические контакты на высшем уровне обеспечивают благоприятную атмосферу для продвижения экономических интересов нашей страны", - заметил Александр Лукашенко.-0-