Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что после состоявшихся в Грузии президентских выборов важно сверить часы для развития белорусско-грузинского взаимодействия. Александр Лукашенко подчеркнул: "Прежде всего хочу вас поздравить с окончанием этих политических баталий. Я считаю, это важная политическая кампания, которая как лакмусовая бумажка просветит грузинское общество, к чему оно склонно сегодня, в каком направлении готово двигаться".

Президент заметил, что "нешуточные шли баталии", и он за этим наблюдал. "Выборы прошли у вас успешно. Я поздравляю вас лично как посла, грузинский народ с окончанием политического периода и прошу передать самые добрые, теплые пожелания вновь избранному Президенту, - продолжил глава государства. - Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту".

Что касается белорусско-грузинского сотрудничества, то Александр Лукашенко охарактеризовал его положительно. "Фундаментом как всегда являются торгово-экономические отношения. У нас и торговля развивается, начинали когда-то с нуля", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что с визитом в Грузии сейчас находится вице-премьер Михаил Русый. "Мы большое внимание уделяем отношениям с дружественным и братским грузинским народом и полны решимости продвигать это сотрудничество во всех сферах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент считает, что неплохо развиваются гуманитарные контакты. "Вы знаете, как относятся к грузинам в Беларуси. Белорусы хорошо знают и про грузинскую "Тбилисобу", - отметил он.

Между Беларусью и Грузией есть план дальнейших действий по развитию сотрудничества, и белорусская сторона полна решимости его реализовать. "Жду встречи с новым Президентом, правительством. После моего визита там обновилось и правительство, и будет очень важно сверить часы", - сказал Александр Лукашенко.

В марте этого года глава белорусского государства посетил Грузию с официальным визитом, во время которого был подписан договор об основах сотрудничества между двумя странами. Этот документ предусматривает развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Всего договорно-правовая база белорусско-грузинского взаимодействия включает 60 двусторонних соглашений и международно-правовых документов различного уровня. Беларусь в 2015 году поддержала Грузию на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2016-2018 годы, в 2017 году отдала голос в пользу Грузии на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации на период 2018-2021 годов. В 2017 году белорусско-грузинский товарооборот составил $93,5 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 26%. В январе-сентябре текущего года этот показатель составил $62 млн.

Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.-0-