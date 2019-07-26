Лукашенко: Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе обсуждаемых на переговорах вопросов были экономика и торговля, в наращивании которой есть взаимная заинтересованность. Имеющийся в настоящее время показатель белорусско-латвийских отношений почти в $600 млн - недостаточный с учетом возможностей, убежден Александр Лукашенко.

"Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем, - сказал глава государства. - Да, над вами довлеет ЕС, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях. Но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом - Беларусью. Я это понимаю и очень ценю".

Президент заверил, что Беларусь будет развивать с Латвией отношения, прежде всего торгово-экономические, поскольку это база, на которой строятся догмы политических и дипломатических отношений. "Мы будем развивать торгово-экономические отношения, если вы к этому готовы, и более серьезно развивать, на пользу наших государств", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время намерен увидеть современную Ригу. Он отметил, что посещающие латвийскую столицу белорусы в восхищении от увиденного, как и латвийский министр от Минска, что видно по его высказываниям на встречах во время нынешнего визита. Президент сказал, что в основе концепции развития Минска - создание комфортных условий для его жителей, в том числе это парковые зоны, набережная Свислочи.

Дипломатические отношения между Беларусью и Латвией установлены 7 апреля 1992 года. В обеих странах действуют посольства, а в Витебске и Даугавпилсе работают консульства двух государств. В настоящее время динамично развиваются белорусско-латвийские контакты на межведомственном и межрегиональном уровнях. Число пар городов и регионов, имеющих договоры о побратимстве и сотрудничестве, достигло 60. Активизировались в том числе контакты между столицами. Латвия заинтересована в нормализации отношений Беларуси и Европейского союза, занимает прагматичную и взвешенную позицию по всем важным для нас вопросам.

В 2018 году двусторонний товарооборот составил $582,7 млн (свыше 132% к уровню предыдущего года), при этом белорусский экспорт достиг $485,6 млн. По итогам минувшего года Латвия заняла 14-е место по товарообороту и 10-е место по экспорту среди стран, с которыми Беларусь осуществляет внешнеторговые операции. -0-