Лукашенко: Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному. "Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками", - пояснил он.

"Беларусь в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное человеческое условие - на равноправных началах, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это не значит, как в России часто (говорят. - Прим. БЕЛТА), даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать. - Прим. БЕЛТА), что взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется".

Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России. "Нам надо только то, чтобы были исполнены те наши договоренности (по духу, по букве), которые мы заключили. Если это союз, то на равноправной основе", - сказал он.

"А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения", - заявил глава государства.

Более того, Президент обратил внимание: порой можно слышать заявления, что те или иные моменты якобы не предусмотрены союзными документами. Он уверен, что в этой связи нужно судить не только по букве, но и по духу подписанных договоров и документов. "Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный. Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры. Их просто надо исполнять", - сказал глава государства.-0-

Лукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья "Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - подчеркнул глава государства.