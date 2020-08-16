Лукашенко: Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на митинге в Минске.
Глава государства отреагировал на идею выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева с участием более 300 тыс. человек. "Этот "ланцуг" - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы", - подчеркнул белорусский лидер.
"Вместо того, чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих. - Прим. БЕЛТА). Разве это нормально?" - поставил вопрос глава государства.-0-