Лукашенко: Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после посещения ТЛЦ у границы с Польшей, где размещены беженцы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мерзавцы (в Польше и ЕС. - Прим. БЕЛТА). Они семьи не хотят воссоединить. Это же мирные, нормальные люди. Ну, получат проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы, и через Украину в том числе (а вы знаете, там за любую копейку пропустят кого угодно), - захлебнется Европа. Если они не хотят и не слышат нас, и не хотят эту проблему решить сейчас", - подчеркнул глава государства.

Александру Лукашенко также был задан вопрос относительно нового правительства Германии. "Мы ни на что не рассчитываем, но мы делаем все, как нормальные люди, цивилизованные соседи. Мы не хотим никакой войны, противостояния здесь, в центре Европы. Если они придерживаются этой линии, милости просим, будем завтра встречаться и договариваться. Если они хотят конфронтации, думаю, они от этого только потеряют", - сказал Президент.-0-