Лукашенко: Беларусь не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во имя исторической справедливости мы не идеализируем историю родной земли (не надо это делать никогда, как мы не делали в новейшей истории), не возвышаем ее, но никогда и никому не позволим переписать славные страницы этой истории", - заявил Президент.

Он отметил, что сегодня ведется много дискуссий на тему просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны, и именно на этой тяжелой для страны теме спекулируют различные деструктивные силы внутри государства, но чаще извне. "Это правда, просчетов было немало. Раньше не принято было о них говорить, и даже в последние годы Советского Союза. Эти просчеты в трудные, сложные периоды развития того или иного государства неизбежны. Были эти просчеты и у нас в сороковых. В противном случае так быстро немцы не подошли бы к Москве", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси не позволят сместить акценты той эпохи и переложить ответственность за военные потери на людей, которые до последнего верили в честность достигнутых накануне войны политических договоренностей, заверений и обещаний. "Не позволим отвлечь внимание от истинных виновников катастрофы XX века - это сегодня цель тех, кто бомбит историю Великой Отечественной войны. Мы не будем судить прошлое, но будем извлекать из него уроки, пусть даже жестокие, неприятные", - заметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за мир надо бороться в мирное время. "Видя, как в современной истории девальвируется сложившаяся система международных отношений, снова обесценивается человеческая жизнь, мы должны обязательно держаться вместе. Вместе защищать наш суверенитет, бороться против войн и конфликтов своей активной позицией. Не отмалчиваться, а призывать страны мира к принятию ответственных решений, чтобы погасить все горячие точки на нашей планете. Если будем молчать по принципу "наша хата з краю" - завтра это все придет в наш дом. А оно уже недалеко", - подчеркнул он.-0-