Лукашенко: Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся", - заявил глава государства, отвечая на вопрос украинского журналиста Павла Зелинского.

По словам Президента, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов. "И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% - мы, 35-40% - Россия поставляет топлива в Украину", - аргументировал белорусский лидер.

По электричеству у Беларуси, по его словам, есть резервные мощности. Страна в самых разных сферах начинает активно переходить на электроснабжение. "Начиная от жилья, электромобилей и так далее. Мы строим электрические дома - мы их так называем. Там все на электроэнергии. И затраты на обслуживание экспериментальных домов, жильцы говорили, даже немного меньше, чем на природном газе", - рассказал о достижениях в отрасли Александр Лукашенко. Даже с учетом всех перспектив использования электроэнергии мощности АЭС позволяют иметь еще избыток электроэнергии, который может получить и Украина.

"Но вы так ведете себя, извините меня, несколько подленько", - добавил Президент Беларуси, отмечая, что украинская сторона прибегает к покупке белорусской электроэнергии или топлива, когда ей нужно, но при этом критикует наше государство.

"Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот - приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо", - отметил Александр Лукашенко.

Припомнил он и "антидемпинговые разбирательства" по газосиликату, другим стройматериалам. "Не надо так поступать. Это же экономика, а не политика, - сказал глава государства. - Поэтому вам не стоит себя так вести и бряцать санкционным оружием, потому что вы сами тоже очень зависимы".-0-

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