Лукашенко: Беларусь не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории", - подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер: "Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям".

Александр Лукашенко также упомянул, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил Президент.-0-

Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Вооруженные Силы Беларуси, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.