Лукашенко: Беларусь недавно спасла Украину от краха энергетической системы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь недавно спасла Украину от краха энергетической системы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что когда-то в Украине 50% электроэнергии получали на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена. "Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы, поставив им вплоть до ущерба себе нужное количество электроэнергии. И они в это время себя так ведут", - укорил Президент украинскую сторону.-0-