Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в продолжении плодотворного сотрудничества с Финляндией

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Финляндии с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что за последние сто с лишним лет Финляндия добилась заметных успехов в своем развитии, стала примером для многих государств мира по уровню жизни, образования, инноваций и медицины.

"Беларусь всегда с уважением относилась к Финляндии как к ментально близкому, надежному партнеру. Убежден, что в скором времени Минск и Хельсинки смогут возобновить полноценный политический диалог. Мы неизменно заинтересованы в продолжении плодотворного сотрудничества с финской стороной в сферах зеленой экономики, энергетики, науки и образования, лесной промышленности, сельского хозяйства", - говорится в поздравлении.-0-