Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Австралией

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Дэвида Херли с национальным праздником - Днем Австралии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь неизменно заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с вашей страной. Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать двустороннему сотрудничеству устойчивую положительную динамику", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Дэвиду Херли крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, а народу Австралии - мира и благополучия.-0-