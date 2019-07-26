Лукашенко: Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства продолжил: "Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг Президента Беларуси в многонациональной России - за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику".

"Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю". Он подчеркнул, что в этом суть независимости Беларуси. "За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я Президент, это точно", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что благодарен за приглашение посетить Латвию и обязательно посетит эту страну. Главное, чтобы был хороший результат от такой поездки и для этого нужна хорошая проработка вопросов двусторонней повестки дня. Он передал самые добрые пожелания руководству и народу Латвии. Также Президент сказал, что в Беларуси всегда рады видеть представителей Латвии.-0-