Лукашенко: Беларусь никогда не будет источником войны

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не будет источником войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Послании белорусскому народу и Национальному собранию, отвечая на вопросы приглашенных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы очень переживаете за своих сыновей. У меня их трое. И вы знаете, что это за сыновья. Они прятаться никогда не будут за чужие спины. Если надо - пойдут, - сказал Александр Лукашенко. - Но я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек. И таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая. Думаю, что это как исключение. И очень надеюсь, и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем. Даже по причине этих двух случаев".

Президент признался, ему непросто было посылать миротворцев в Казахстан. "Около 250 человек. Это были мои дети, не только ваши. Я молил бога, чтобы они все вернулись живыми. Так и случилось. Хотя подонки хотели, чтобы хоть один погиб, чтобы на этом хайп поймать какой-то политический. Поэтому не думайте, что у меня где-то в голове мысль о том, что я должен отправить ваших и своих детей воевать. Нет. У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут нас убивать - получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны. Запомните это. И это будет так", - подчеркнул белорусский лидер.-0-