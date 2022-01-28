Лукашенко: Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна нам

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна нам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в отношениях между странами порой возникало недопонимание, но это ушло в прошлое. "Я всегда говорил: Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна нам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Россия огромная страна по территории, поэтому нам всегда хватит работы в России. Но надо выстраивать человеческие, дружеские, братские отношения. Надо связать народы так, чтобы их никто никогда не разорвал".

Президент отметил, что Запад должен понимать такую позицию Беларуси. Республика готова развивать отношения и с ним, добавил Президент. "Давайте выстраивать нормальные отношения", - призвал белорусский лидер.-0-