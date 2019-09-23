Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. "Я уже не единожды об этом говорил", - напомнил глава государства.

Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - заявил Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался текущей деятельностью Госкомвоенпрома, развитием основных направлений работы ведомства. Также глава государства спросил, как сейчас развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла об 558-м Авиаремонтном заводе в Барановичах, Оршанском авиаремонтном заводе, копании "Техника связи" в Барани. "Поручений было не одно. Особенно когда мы смотрели новые системы вооружений. Как реализуются эти поручения? Они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий. Они связаны с выпуском новейших образцов вооружения, которые мы способны сегодня создавать", - отметил глава государства.

Отдельно он поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. "Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены", - сказал Президент.

Роман Головченко доложил, что задачи, стоящие перед ведомством в этом году, в целом выполняются. Входящие в систему ГВПК предприятия работают рентабельно, заработная плата там постепенно растет. По словам председателя комитета, Госкомвоенпром курирует не только предприятия, входящие в его систему, но и в целом организации оборонного сектора экономики.

Роман Головченко

"Сейчас средняя заработная плата составляет Br1,6 тыс. К концу года будем выходить на Br1,7 тыс. Это достаточно высокий показатель", - отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников - ее необходимо подтягивать. "Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на Br1 тыс. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, - заметил глава государства. - Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли".

Президент добавил, что Br1 тыс. - это не заоблачная зарплата, этот тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, все остальное - в руках самих граждан. "Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-