Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:40 Молодежный театр откроет сезон постановкой литовского режиссера Альгирдаса Латенаса Афиша
12:37 В Ивацевичском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП Происшествия
12:28 В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление Регионы
12:27 Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:24 Банкротство туроператора Thomas Cook напрямую не скажется на белорусских туристах - Минспорт Общество
12:19 Зеленский подписал закон об импичменте президента В мире
12:15 СК РФ установил обстоятельства убийства Михаила Круга В мире
12:15 Минометную мину доставили на стройплощадку Детской деревни в Гомеле вместе с бетоном Происшествия
12:09 Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год Экономика
12:00 Отопительный сезон начинается в Могилевской области Регионы
11:58 В Полоцке бесправник сбил двух школьниц Происшествия
11:58 Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд - Головченко Экономика
11:56 Лукашенко: Беларусь стремится к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией Президент
11:55 Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России Культура
11:55 Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет Президент
11:51 Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза Экономика
11:48 Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 24 сентября Общество
11:47 На первом блоке БелАЭС завершены технологические операции по пробному набору вакуума Общество
11:46 БРСМ создаст виртуальную летопись армейской службы Общество
11:40 Старейший туроператор Великобритании Thomas Cook объявил о банкротстве. За границей остались более 600 тыс. клиентов В мире
11:33 Житель Чечерска обнаружил при ремонте дома под полом боеприпасы времен войны Происшествия
11:32 Акции по пропаганде здорового образа жизни пройдут 25 сентября в минских аптеках Регионы
11:31 Легковушка насмерть сбила пешехода в Сморгонском районе Происшествия
11:14 Выставка "Охота и рыболовство" пройдет 25-28 сентября в Минске Афиша
11:13 Facebook поможет пользователю подобрать идеальный наряд Технологии
11:11 Пьяный житель Ивановского района катался с друзьями по трассе на угнанном мотоцикле Происшествия
11:11 Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" примет Минск 1-4 октября Культура
11:08 Таксист в Гродно уснул за рулем - машина врезалась в столб Происшествия
11:02 Останки 10 воинов перезахоронили в Жлобинском районе Регионы
11:01 Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности Президент
Все новости
Все новости
Президент
23 сентября 2019, 11:01

Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

Александр Лукашенко и Роман Головченко
Александр Лукашенко и Роман Головченко

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. "Я уже не единожды об этом говорил", - напомнил глава государства.

Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - заявил Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался текущей деятельностью Госкомвоенпрома, развитием основных направлений работы ведомства. Также глава государства спросил, как сейчас развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла об 558-м Авиаремонтном заводе в Барановичах, Оршанском авиаремонтном заводе, копании "Техника связи" в Барани. "Поручений было не одно. Особенно когда мы смотрели новые системы вооружений. Как реализуются эти поручения? Они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий. Они связаны с выпуском новейших образцов вооружения, которые мы способны сегодня создавать", - отметил глава государства.

Отдельно он поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. "Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены", - сказал Президент.

Роман Головченко доложил, что задачи, стоящие перед ведомством в этом году, в целом выполняются. Входящие в систему ГВПК предприятия работают рентабельно, заработная плата там постепенно растет. По словам председателя комитета, Госкомвоенпром курирует не только предприятия, входящие в его систему, но и в целом организации оборонного сектора экономики.

Роман Головченко
Роман Головченко

"Сейчас средняя заработная плата составляет Br1,6 тыс. К концу года будем выходить на Br1,7 тыс. Это достаточно высокий показатель", - отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников - ее необходимо подтягивать. "Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на Br1 тыс. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, - заметил глава государства. - Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли".

Президент добавил, что Br1 тыс. - это не заоблачная зарплата, этот тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, все остальное - в руках самих граждан. "Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд - ГоловченкоЭкспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит млрд - Головченко
В Госкомвоенпроме рассчитывают, что по итогам года экспорт оборонной продукции немного увеличится в сравнении с предыдущим годом.

Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 разаОршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза
На предприятиях, которые входят в систему ГВПК, работает более 15 тыс. человек, их число постоянно увеличивается.

Теги
безопасность Госкомвоенпром Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко: Беларусь стремится к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией
Во время встречи Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет
Фото Freepik.com Лукашенко: Беларусь заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Мали
Лукашенко: полноценное партнерство Беларуси и Мальты может принести много положительных результатов
Фото из архива Лукашенко уверен в успешном развитии отношений с Арменией
Фото из архива Лукашенко уполномочил МИД на подписание соглашений с ЕС по визам и реадмиссии
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности
Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет
Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год
Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в "Маяке Минска"
Топ-новости
МИД Беларуси 23 сентября проведет в фейсбуке консультацию по визовому соглашению с ЕС
100 000 рублей и тысячи других денежных призов будут разыграны во вторник в игре "Удача в придачу!"
Пресс-конференция об организации питания детей в учреждениях образования пройдет в БЕЛТА 24 сентября
Граждане Беларуси получат СМС о начале переписи населения
В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление
Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 24 сентября
Купаловский театр "Пикником" отмечает свое 100-летие и позволяет прикоснуться к творческому процессу
Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза
В Беларуси убрана почти половина площадей картофеля
Утечка нефти из трубопровода "Дружба" произошла в Польше
Землетрясения в Албании повредили более 560 зданий
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник еврейской культуры прошел в Минске
Эксперты: температура на Земле выросла на 0,2 градуса по сравнению с 2011-2015 годами
Арина Соболенко разгромила Александру Саснович в первом круге турнира в Ухани
Число случаев бешенства среди животных в январе-августе снизилось на 32,6%
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.