Лукашенко: Беларусь остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога с Люксембургом

Великий герцог Люксембургский Анри. Фото EPA
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри с национальным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога.
"Надеюсь, что усилия наших стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут способствовать более динамичному восстановлению национальных экономик и международного взаимодействия", - отметил Александр Лукашенко.-0-